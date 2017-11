Capodanno 2018 col botto

Gran Capodanno by Vic’Street 2018!

GRAN CENONE DI CAPODANNO COL BOTTO PER UN BEN VENUTO 2018 AL VIC' STREET

OFFERTA A PREZZO BLOCCATO CENONE E SPETTACOLO AL PREZZO DI 75,00 ANZICHE 100,00 ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2017

Appuntamento al Vic’Street domenica 31 Dicembre ore 20,45 in via Giuseppe Martucci 44 – Napoli

Info & prenotaioni necessaria allo.: 081/662423 cell.: 3356215087

VIC STREET, NOTA TAVERNA NAPOLETANA SITA NEL CUORE DELLA CITTA’ DI NAPOLI A POCHI PASSI DAL LUNGOMARE LIBERATO, ORGANIZZA ANCHE QUEST'ANNO IL GRAN CENONE DI CAPODANNO 2018

UN EVENTO DEDICATO AL BUON CIBO TUTTO CLASSE “A” CONTORNATO DA UNO SPETTACOLO MADE IN NAPOLI CON LO SHOWMAN CIRO GARGIULO E LA SUA BAND E LA DANZATRICE DI DANZE DAL MONDO DALIA DEYA E IL SUO GRUPPO MOON….

ENTRA NEL MAGICO MONDO DI UN VICOLO D’ALTRI TEMPI SCOPRI ATTORI FIGURANTI E PERSONAGGI PASSEGGIARE UN UNA SALA CHE TI RIPORTERA’ IN UN VECCHIO SCENARIO NAPOLETANO DI NAPOLI DEL 900!

TROVERAI ALL’ANGOLO DELLA CASA DI NANNINNELLA LE DUE CAPERE PRONTE A SPETTEGOLARTI FATTI E RIFATTI MEGLIO DEI MIGLIORI GIORNALI DI GOSSIP !! MENTRE GENNARO LO JETTATORE PASSERA TRA LA FOLLA EVITATO E TEMUTO DA TUTTI, INTANTO NA VAIASSA GETTERA’ COME SUA ABITUDINE ACQUA DAL BALCONCINO SITUATO PROPRIO SUL PALCO DOVE LE SCIANTOSE E IL FEMMINIELLO SI STANNO INCIPRIANDO PER LA SERATA TRA GRIDA E APPICCICHI VARI ARRIERA’ O JUAPP O CHE CON MINACCIE A SUN DI PISTOLA AGGIUSTERA’ TUTTO , INTANTO O PAZZARIELLO ANNUNCERA’ CHE STA PER INIZIARE LO SPETTACOLO MENTRE LA FATTUCCHIERA GIURERA’ CHE HAI BISOGNO DI TAGLIARE IL MALOCCHIO NON DARLE ASCOLTO … CHIEDE SEMPRE SOLDI A TUTTI! SEGUI INVECE PULCINELLA CHE TI CONDURRA’ TRA CANZONI E TRADIZIONI PER POI AFFIDARTI ALLA “BELLA IMBRIANA” VESTITA DA DEA BENDATA CHE DISPENSERA’ BUONI PROPOSITI E TANTE MONETINE DI BUON AUGURIO

E DOPO LA PRIMA PARTE TRA SCENE ELEGANTI E GRAN CENONE PREPARATI A SCATENARTI E A BALLARE SUI TAVOLI

ALLE ORE 00.00 VERRA’ SORTEGGIATO IL PIU’ FORTUNATO DEL 2018 !

E SE VUOI VEDERE I FUOCHI D'ARTIFICIO SUL LUNGOMARE DI UNA DELLE PIU' BELLE CITTA' DEL MONDO POTRAI FARLO: LA TAVERNA SI TROVA INFATTI ALLE SPALLE DEL LUNGOMARE CARACCIOLO



MENU CAPODANNO 2018

***PROSECCO CON CON GOCCE DI CIOCCOLATO

ANTIPASTO DELLO CHEF ***BOCCONCINI DI MOZZARELLA CON PROSCIUTTO CRUDO E CROSTINI *** INSALATA AGLI AROMI DI MARE CON TARTINE ***TRANCETTI DI PIZZA NAPOLETANA DOC ***CUPPETIELLO SALE E PEPE

PRIMO PIATTO *** CASARECCIE DEL GOLFO

SECONDO PIATTO ****FILETTI DI ORATA AL FORNO AI PROFUMI AGRUMATI DI SORRENTO CON INSALATA DELL'ORTO DI CASA CIRUZZO

DOLCI *****ASSAGGI DI DOLCI DELLA TRADIZIONE PARTENOPEA ***VINO FALAGHINA O AGLIANICO (UNA BOTTIGLIA OGNI 4 PERSONE)

E PER CHI HA ANCORA FAME ..... MAXI BUFFET RICCO DI PRELIBATEZZE!!!

INFO E PREVENDITA 081662423

NB.: 1.PER I NOSTRI PRENOTATI E POSSIBILE PARCHEGGIARE LUNGO VIA MARTUCCI OPPURE CHIEDERE INFORMAZIONI PER IL GARAGE CONVENZIONATO MARTUCCI

2.PER CHI VIENE DA FUORI NAPOLI VIC’STREET PUO’ CONSIGNARE B&B PROPRIO VICINO ALLA STRUTTURA INFO 081662423





