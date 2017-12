Capodanno 2018 al Princess di San Sebastiano al Vesuvio

Capodanno 2018 al THE PRINCESS Disco di San Sebastiano al Vesuvio.

Si brinda insieme al nuovo anno Con il cabaret targato MADE IN SUD SHOW con Prof. FISCHETTI e DE MARTINO e la musica dal vivo

Che è la vita senza speranza? Una gittata di dadi fra le tenebre, fra i deliri.” [cit:Bazzero]

speranza & delirio diverso saranno protagonisti il 31 dicembre al The Princess. La speranza con cui accoglieremo il nuovo anno e il Delirio a suon di beat dei nostri DJ



Un delirio instancabile che avrà solo l’inizio nella serata di Giovedì e che continuerà tutto l’anno!

Intrattenimento con Animazione, Musica dal vivo Balli di Gruppo, Cabaret, Fuochi pirotecnici e Latino Americano

Ci vediamo tutti al the princess! altro che maya! Sarà da noi la vera fine del mondo!



FORMULA INGRESSO: Formula ingresso Cenone 95€ – Bambini 45€

Menù:

Antipasti: cupoletta d’insalata di Polpo Verace, prosciutto crudo e bianco di bufala, tocchetti di baccala, anguilla fritta su cupoletta d’ insalata di rinforzo

Primo: Paccheri con pescatrice e pomodorini del piennolo

Secondo: con filetto di branzino, Mazzancolle e verdure tornite

lenticchie e cotechino

frutta e dolce natalizio

acqua – vino – spumante



INFO E PREVENDITE: 3334923600



DOVE SIAMO: THE PRINCESS Disco – San Sebastiano al Vesuvio, Napoli. Via Figliola 12.