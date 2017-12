Cenone di Capodanno al Prime di Pozzuoli

Domenica 31 Dicembre 2017 Capodanno #Limited Edition al Prime di Pozzuoli: per molti... ma non per tutti.



Gran Cenone di Capodanno con animazione & live, a seguire disco.

Info e prenotazioni whatsapp 3331668156, 3381207835.



Antipasti Freddi:

Tortino di Polpo e patate

Carpaccio di salmone affumicato

Calamaro alla julienne con verdure grigliate



Antipasti Caldi

Capasanta salmonata

Spiedino di calamaro

Crocchè di mare

Sformatino di melenzane al profumo del golfo



Primo Piatto:

Trofie al profumo di mare



Secondo

Turbante di orata avvolto in crosta di patata



Contorno

Insalata di rinforzo



Zampone e lenticchie, frutta fresca, frutta secca, panettone e spumante, acqua e vino (aglianico o falanghina cantine somma).



Frutta e Dessert

Frutta secca

Dolce della tradizione



Acqua, vino, bibite analcoliche e spumante incluso



MENù BAMBINI 30€



Antipasti:

Prosciutto crudo e Mozzarella



Primo Piatto

Pennette al pomodoro



Secondo Piatto

Bistecca di Manzo alla brace con patate

Acqua e Bibite inclusi



Inizio cenone: ore 20.30

Cenone Adulti 90€

Menù Bambini 30€



Formula disco 20 euro con drink entro il 27 dicembre, 25 euro con drink dopo.