Capodanno 2018 a Ischia: una grande festa in 3 piazze con 11 artisti

Un cielo stellato, una atmosfera unica nel suo genere e tanta ottima musica da ascoltare in compagnia di familiari e amici. Saranno questi alcuni degli elementi caratterizzanti le feste in piazza organizzate sull'isola d'Ischia per salutare, nel migliore dei modi, l'arrivo del nuovo anno.

Saranno ben tre, infatti, le piazze che, in vari punti dell'isola, offriranno imperdibili spettacoli e musica live, per ballare tutta la notte.

Iniziamo con la bellissima Piazza Marina di Casamicciola Terme.

Qui, a partire dalle ore 22.30, si susseguiranno tanti artisti alla consolle e vocalist che accompagneranno i presenti in una particolare serata danzante fino allo scoccare della mezzanotte, per poi continuare, ancora, con musica e balli. La particolare piazza, che si trova a ridosso del lungomare del comune termale, ospiterà, in questa lunga notte di Capodanno le performance di Dj Provenzano from M20, Hilary Voice, Sandro Beat from M20, Edo Dj, Checco Luis, Laura C Violin e Ciro Mozart piano show, il tutto presentato da Gaetano Ferrandino.

Previsto, invece, per le ore 23.00 l'inizio della festa danzante in Piazza Antica Reggia, nel cuore del comune di Ischia. Sul palco, predisposto per l'occasione come già negli scorsi anni, vi saranno Decibel Bellini, lo speaker più amato di sempre (è la sua la voce che riecheggia al San Paolo in occasione delle partite del Napoli), e Sud58. Una bellissima serata tra musica e balli per accogliere in allegria l'arrivo del nuovo anno.

Torna, poi, dopo alcuni anni, lo storico “Capodanno sotto le stelle” nella particolare e suggestiva Piazzetta di Sant'Angelo, nel comune di Serrara Fontana. A partire dalle ore 23.00 si susseguiranno vari dj set con Gatto Power e Live Music con i Purple Project. Una location invidiabile, nel centro di uno dei borghi più belli al mondo e a picco sul mare.

Tre splendide piazze per tre imperdibili veglioni di Capodanno, eventi particolari e suggestivi che solo l'isola di Ischia può offrire.

Anche i tre eventi della notte del 31 dicembre 2017 rientrano all'interno del folto cartellone “Natale Insieme”, un’iniziativa della Regione Campania, dell'Ente Provinciale del Turismo di Napoli e dei comuni dell’Isola d’Ischia.