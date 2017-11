Capodanno 2018: Gran Galà a Villa Trabucco Relais

Nella splendida cornice di Torre del Greco, affacciati sullo splendido panorama mozzafiato del golfo di Napoli, Villa Trabucco Relais è lieta di presentare il Capodanno 2018, in un'atmosfera suggestiva ed elegante.

L'orario di arrivo per gli ospiti è previsto per le ore 20,00.

La serata avrà inizio con un gran buffet di benvenuto nelle splendide cantine di trabucco dove saranno proposte esperienze culinarie stuzzicanti con degustazione delle più rinomate varietà di vini campani.

Il gran galà avrà luogo nello splendido salone degli affreschi e nel salone total white, che saranno la cornice per degustare un menù tipicamente tradizionale partenopeo. I saloni saranno allestiti con tavoli rotondi da 6 posti e la mise en place con preziosi tovagliati, cristalli, porcellane e posateria in argento.

I menù proposti per l'occasione saranno uno di mare, uno di terra ed uno appositamente studiato per i bambini. Basterà all'atto della prenotazione comunicare la scelta.

La cena sarà accompagnata dalle dolci note di pianoforte.

Il countdown ed il brindisi di mezzanotte avverranno nelle terrazze adiacenti i saloni, con giochi pirotecnici dove si ammirerà uno degli scenari più suggestivi al mondo, il golfo di Napoli.

Dopo la mezzanotte, la serata continuerà nelle cantine medievali di Trabucco Relais, con un buffet di dolci natalizi e dove sarà possibile ballare con musica ed animazione.

Il costo per persona per gli adulti è di € 120,00 sia per il menù di mare che di terra.

Il costo per menù bambino è di € 40,00.



Info & prenotazioni: tel. 3356273667 - info@villatrabucco.it - www.villatrabucco.it - facebook - instagram

Villa Trabucco Relais via Giacomo Leopardi, 3 Torre del Greco NA

