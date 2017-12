Capodanno 2018 al Dietro la Quinta

La città di Pozzuoli saluta il 2017 e si prepara ad accogliere il 2018. Al Dietro La Quinta è tutto pronto per festeggiare al meglio, dalla mezzanotte è tempo di brindare al nuovo anno, tantissimi gadget e sorprese.

A fare da sottofondo ad una notte unica, Wise Dj (Savio Buonomo). La sua connessione con la musica house è nata fin da piccolissimo, ascoltando un nastro di Joe Claussell. Poi la scoperta del mondo underground con Masters at Work, Todd Terry, Lill Louis, Frankie Knuckles e tanti altri grandi Dj della scena House globale.

Il primo tocco di un vinile, per Wise Dj, risale all'età di 12 anni. Durante il suo percorso di crescita ha dato spazio anche ad altre sfumature come la minimal, techno e tech house ma la sua vera natura, ciò che gli permette di esprimersi al massimo, è l'House Music. Nel 2014 la pubblicazione del suo primo EP dal titolo Clave che gli ha permesso di lavorare con il suo mentòre: Ferdinando de Micco. Lavoro che gli apre la strada anche come Dj producer diventando sempre più un punto di riferimento della scena musicale.