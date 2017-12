Capodanno 2018, a Capri tre giorni di eventi con Katia Ricciarelli, Neri Per Caso e Kyra Jole Dj

Triplica il Capodanno a Capri con tre serate imperdibili. L’isola si prepara ad accogliere il nuovo anno nella Piazzetta e si gioca d’anticipo.

Il 30 dicembre, infatti, si parte con il concerto di Katia Ricciarelli che aprirà le porte al Capodanno, nell’antivigilia, appuntamento ore 19. Si proseguirà con il gran giorno: il 31 dicembre, ad accogliere il nuovo anno ci saranno i Neri Per Caso in concerto, dalle ore 22.30 ma non solo. Ballerini acrobatici, colori e festa che animeranno la piazza prima di dare voce alla notte sulle note dell’artista internazionale: Kyra Jole Dj.

A chiudere la tre giorni di eventi, sarà l’esibizione di gruppi folkoristici