Capodanno 2018 al Blue Eyes disco di Sant’Anastasia

Capodanno 2018

BLUE EYES Sant’Anastasia

————

Formula Disco + DRINK 30€

Programma: Animazione, House e Commerciale.

*Acquista la prevendita



EXCLUSIVE NEW YEAR Ingresso rigorosamente selezionato a numero chiuso. Disco House e Commerciale tutta la notte.

Dall’unione dell’eleganza, fascino e creativita’ si costituisce il progetto “BLUE EYES”, il perfetto connubio di arte e spettacolo, la perfetta cura delle scenografie e delle sonorità che coinvolgono e accompagnano il popolo della notte piu’ esclusivo della movida campana.

Tutto è stato realizzato tutto nei minimi particolari al fine di rendere unica ed indimenticabile l’alba del giorno più attesa dell’anno nella “hall piu’ esclusiva.

Ingresso come di consueto rigorosamente selezionato e prevendite a numero chiuso



PRENOTAZIONE TAVOLI: 3334923600



DOVE SIAMO: Blue Eyes Discopub Piscina Sant’Anastasia – VIA DELLE GEMME 17 Sant Anastasia (nei pressi del supermercato Piccolo)