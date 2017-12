All'Aramacao Capodanno 2018 con cenone sul lago

Domenica 31 Dicembre 2017

Ristorante Aramacao presenta

Cenone di CAPODANNO 2018 SUL LAGO

Per info e prenotazione tavoli 3334923600



Un capodanno unico, in uno scenario unico.

Ristorante ARAMACAO presenta il Capodanno 2018 sul lago.



Trascorri l’ultima cena dell’anno nell’incantevole atmosfera del Ristorante Aramacao. Con la sua location posta direttamente sulle sponde del Lago D’Averno, potrà regalare emozioni uniche per una notte magica.



Un cenone fantastico dove si coniuga una buona cucina e tanto divertimento. Live Show con karaoke, musica e balli…

Per la gioia dei bambini ed il relax dei genitori Area Baby con Animazione, gonfiabili e tanto divertimento.



Alle 24 ci godremo insieme i fuochi pirotecnici sul lago e poi tutti a ballare nella fantastica Discoteca interna.



Menù Adulti 80€



APERITIVO DI BENVENUTO

(Rustici, tartine miste e prosecco)



ANTIPASTI

Polpo all’insalata con verdurine croccanti

Tartara di pesce al limone

Seppioline alla caprese



CENTROTAVOLA

Bruschette e zeppoline alle erbe

Polipetti alla Luciana

Cuoppo di baccalà e capitone fritto



PRIMO PIATTO

Paccheri con scampi e frutti mare



SECONDO PIATTO

Orata sul letto di patate

Contorno – Insalata fantasia



FRUTTA

Tagliata di frutta di stagione



LA TRADIZIONE

Cotechino e lenticchie beneauguranti



Alle 24

Panettone e spumante per tutti per brindare il nuovo anno



Servizio, coperto, Acqua, Bibite e Vino inclusi



Menù Bambini 30€ con Animazione

– Bruschette e zeppoline

– Pennette al pomodoro

– Cotoletta di pollo e patatine

– Bibite incluse



Parcheggio interno custodito

Fuochi pirotecnici sul lago

Intrattenimento musicale con Piano Bar, Karaoke e Dj Set

Area Animazione Bambini



Indirizzo Ristorante Aramacao

( Via Lago D’averno 6, 80078 Pozzuoli)