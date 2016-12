Capodanno 2017 allo Zero Madras discopub di Pozzuoli

Capodanno 2017 ZERO MADRAS di Pozzuoli

Formula Cenone 75€ Programma: Animazione, Karaoke, Spettacolo Brasiliano, Disco e Latino

DESCRIZIONE SERATA: "Capodanno 2017" allo Zero Madras di Pozzuoli. Tendaggi chiari, lettini e candele fanno da cornice ad un ambiente esclusivo, ideale non solo per ballare ma anche per conoscersi e chiaccherare grazie alla presenza degli ampi privè distaccati dalla pista. Potrete Gustare un ottimo Cenone accompagnati dalla musica del Piano Show, Karaoke, Spettacolo Brasiliano ed a seguire musica Disco e Latino tutta la notte Ampio parcheggio custodito.

FORMULA INGRESSO:Formula Cenone 75€ Formula Ingresso con Drink 20€ area Crash

INFO E PREVENDITE: 0810191245 -0816124944 - 3663408825 - 3664618347 - 3278580922

DOVE SIAMO: MADRAS Ex Havana - Pozzuoli, Via Campana. Uscita della Tangenziale di Via Campana. Subito dopo l'uscita della Tangenziale a sinistra.