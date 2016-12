Capodanno 2017 al White Angel discopub di Nola

Capodanno 2017 al WHITE ANGEL di Nola. DOPPIA AREA AREA 1: HOUSE E COMMERCIALE AREA 2: LATINO abbiamo realizzato tutto nei minimi particolari al fine di rendere unica ed indimenticabile l'alba del giorno piu' attesa dell'anno nella "hall piu' esclusiva dell'agro nolano".

Ingresso come di consueto rigorosamente selezionato e prevendite a numero chiuso only for exclusive people

Programma: Animazione, LATINO, House e Commerciale.

FORMULA INGRESSO: Disco + Drink a soli 20 euro

PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 - 0810191245 - 366.3408825 - 366.4618347 - 327.8580922

DOVE SIAMO: WHITE ANGEL - Nola via FEUDO 191