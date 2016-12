Capodanno 2017: il lungomare di Napoli la più grande discoteca d'Europa

Per il Capodanno 2017, il lungomare di Napoli diventerà ancora la più grande discoteca d’Europa, da via Caracciolo fino a via Nazario Sauro. Cinque spazi musicali saranno disposti lungo il percorso pedonale, ciascuno con una diversa proposta artistica e musicale.

Al Borgo Marinari si ballerà col sound degli anni '70-'80; in via Partenope un palco sarà dedicato alla musica latino-americana e un altro ai ritmi hip-hop; a piazza Vittoria le canzoni di Franco Ricciardi in un'esibizione con tanti ospiti; infine a via Caracciolo, nei pressi di Nalbero, discoteca house fino alle prime luci del nuovo anno.