Si rinnova anche per il 2017 il classico appuntamento benaugurale con il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti che, ormai da 22 anni, dà il benvenuto al nuovo anno. Domenica 1 gennaio alle ore 19:30 al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare risuoneranno nuovi ritmi, nuovi colori, nuove emozioni per una formula di successo collaudata negli anni. Non solo il brio di Rossini e la Vienna di Strauss, ma anche la Spagna, l’America e altro ancora. Il tutto diretto dalla giovane e brava Beatrice Venezi, e arricchito dalla presenza di una rivelazione: il diciannovenne salernitano Gennaro Cardaropoli, vincitore del Premio Abbado 2015 quale migliore giovane violinista italiano.

BIGLIETTI:

POSTO NUMERATO: € 22,00

(ridotto Ami Scarlatti: € 15,00 - acquistabile on line inserendo il proprio codice, oppure al botteghino il giorno del concerto)

PREVENDITA: ON LINE sul sito www.azzurroservice.net e presto le prevendite abituali (www.azzurroservice.net/biglietteria/punti_vendita.php)

VENDITA al Botteghino: Teatro Mediterraneo, l'1 gennaio dalle ore 18.00

Info: 081.410175 - info@nuovaorchestrascarlatti.it