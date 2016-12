"Capodanno 2017 al Chiostro": cenone nel Chiostro cinquecentesco della Chiesa di Santa Caterina a Formiello

Drop e Nabilah insieme al Made in Cloister per trascorrere la notte di Capodanno partendo dal cenone nel Chiostro cinquecentesco della Chiesa di Santa Caterina a Formiello restaurato nel 2012 – raro esempio del Rinascimento napoletano e archeologia industriale – che versava in uno stato di totale abbandono.

Per Partecipare è necessario acquistare il biglietto per il cenone entro il 29 Dicembre.

Per Partecipare al postcena è necessario acquistare il biglietto

FINO AD ESAURIMENTO POSTI

- il costo della cena + postcena è di 100 € (comprensivo di vino e bevande analcoliche)

- il costo del solo postcena è di 35€ (comprensivo di consumazione e Bottiglia di prosecco ogni 10 persone)

MENU:

Benvenuto

Tocchetti di Baccalà – Straccetti di seppie mais e limone – Cavolfiore in pastella – Tempura di carciofi



Code di Gamberi in salsa al curry – Crostini di pesce spada alla mela verde



Millefoglie di lasagna al profumo di mare

Risotto in camicia di speck ai funghi



Filetto di Orata in crosta di frutta secca

Tortino di patate alle erbe



Affettato di Ananas al limoncello



Centrotavola

Frutta Secca

Panettone Artigianale

Vino free

Spumante per il brindisi

Possibilità di menu celiaco, vegetariano e vegano.



Dj Cerchietto & Amed