Capodanno 2017 al Blue Eyes disco di Sant’Anastasia

Capodanno 2017 BLUE EYES Sant'Anastasia

Formula Disco + Free Bar 30€

Programma: Animazione, House e Commerciale.

DESCRIZIONE SERATA: Capodanno 2017 BLUE EYES Disco di Sant'Anastasia. EXCLUSIVE NEW YEAR Ingresso rigorosamente selezionato a numero chiuso. Disco House e Commerciale tutta la notte. Dall'unione dell'eleganza, fascino e creativita' si costituisce il progetto "BLUE EYES" il perfetto connubio di arte e spettacolo, la perfetta cura delle scenografie e delle sonorità che coinvolgono e accompagnano il popolo della notte piu' esclusivo della movida campana. abbiamo realizzato tutto nei minimi particolari al fine di rendere unica ed indimenticabile l'alba del giorno piu' attesa dell'anno nella "hall piu' esclusiva. Ingresso come di consueto rigorosamente selezionato e prevendite a numero chiuso only for exclusive people!

programma della serata Disco House e Commerciale.

PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 - 0810191245 - 3663408825 - 3664618347 - 3278580922 --- DOVE SIAMO: Blue Eyes Discopub Piscina Sant'Anastasia - VIA DELLE GEMME 17 Sant Anastasia (nei pressi del supermercato Piccolo)