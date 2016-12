Capodanno 2017 al Black e White di Pozzuoli: spettacolo brasiliano e Disco

Capodanno 2017 BLACK E WHITE di Pozzuoli

Formula CENONE + VEGLIONE 80€

Programma: Animazione, spettacolo brasiliano e Disco

DESCRIZIONE SERATA: CENONE DI CAPODANNO 2017 al complesso Black&White Con Live Music show, spettacolo brasiliano e dopo cena in discoteca tutto in un unico ticket (Ingresso in discoteca Facoltativo). - Aperitivo con giro di prosecco di benvenuto Servito al tavolo accompagnato da sfizi di pane olive e noci e tartine tricolori. - Antipasti: salmone e alici marinate. Insalatina di mare su letto di rucola e julienne di verdure. Polpo verace patate e fagiolini. Crostino dorato con bianchetti. Conchiglia di radicchio al cocktail di gamberi. Insalata di rinforzo. Frittura di baccalà è capitone. - Primo : scialatielli agli scampi e frutti di mare. - Secondo: pesce spada e gamberoni. - Frutta secca, dolci natalizi. - Acqua Coca-Cola vino e prosecco inclusi. 80€ a persona.

(SOLO INGRESSO IN DISCO DOPO LE 00.00 20€ CON DUE DRINK)

Per i bambini area giochi e animazione Menu a 30€ con Prosciutto mozzarella - Zeppoline - Gnocchi o pennette alla Sorrentina - Cotoletta e patate - Acqua e Coca-Cola

INFO E PREVENDITE: 0810191245 - 0816124944 - 3663408825 - 3664618347 - 327.8580922

DOVE SIAMO: BLACK E WHITE. Via Monteruscello 22, 80078 Pozzuoli (uscita tang. monteruscello Sud, svoltare a destra direzione Quarto e proseguire per 1 Km. Allo svincolo Quarto-Monteruscello Proseguire per 1 Km in direzione Quarto)