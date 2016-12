Agerola, Capodanno 2017 in piazza con Tony Tammaro

Energia in circolo sui Monti Lattari per festeggiare l'arrivo del nuovo anno e lasciarsi alle spalle il 2016. Programma denso di appuntamenti in attesa del Capodanno, omaggiato con iniziative che inneggiano al latte, simbolo della tradizione enogastronomica locale. L'evento "I sentieri del latte", che fino al 9 gennaio attraversa le epoche tra grandi tradizioni e atmosfere di una terra bella e antica, ha già registrato un boom di presenze.

Countdown da martedì 27 dicembre con il concerto di musica jazz internazionale e mercoledì 28 con il percorso per gli appassionati di trekking. Si entra nel vivo venerdì 30 dicembre, quando è in programma il laboratorio didattico per bambini sul tema del latte. Spazio alla musica sabato 31 dicembre dalle 15,30 con l'esibizione del gruppo folcloristico locale mentre alle 23,30 in piazza Gen. Avitabile ha inizio la grande festa in attesa del brindisi di mezzanotte con il concerto di Tony Tammaro e dell'Orchestra Siamo Italiani. Domenica 1 gennaio appuntamento dalle 18,30 in piazza Paolo Capasso.