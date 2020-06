Capo Miseno in-canto: passeggiata storico-naturalistica con aperitivo al tramonto

Passeggiata storico naturalistica in-canto con aperitivo al tramonto.

In un ambiente naturale con una vista unica, dal privilegiato panorama sulla spiaggia di Miliscola, sul Monte di Procida e sulle isole di Ischia ci godremo un magnifico tramonto con un ottimo aperitivo.



Guidati da una guida e da una performance musicale itinerante: tra vecchie ville padronali, masserie, e numerosi ruderi di epoca romana, tra un vista mozzafiato e fortificazioni riferibili alla seconda guerra mondiale scopriremo la storia di un luogo simbolico, tra un canto e un racconto immersi nella natura ci rilasseremo a fine passeggiata con un aperitivo con prodotti a kilometro zero organizzato dall'Azienda Agricola LAVA dei Campi Flegrei a base di alici, bruschette con verdure di stagione e vino bianco dei Campi Flegrei, è prevista una sorpresa a fine passeggiata.



N.B. L'Evento è organizzato seguendo le linee guida ministeriali, all'aperto e rispettando le dovute distanze e per questo è limitato ad un numero ristretto di persone, perciò è NECESSARIO prenotare.

Eventuali gusti e intolleranze alimentari vanno comunicati.



Livello difficoltà: medio-basso

Percorso: 2 km circa

Raccomandazioni: scarpe e abiti comodi

APPUNTAMENTO

SABATO 13 GIUGNO

Via Faro, di fronte il faro di Capo Miseno alle ore 17.00



N.B. IMPORTANTE LA PUNTUALITA', PREVISTA LA POSSIBILITA' DI FARE UN DOPPIO TURNO SE ABBIAMO RICHIESTE SUPERIORI AL NUMERO MASSIMO DI PERSONE LIMITATO PER ORDINANZA MINISTERIALE A 10 PERSONE.

Durata 2 ore

CONTRIBUTO

Adulti 18€

Bambini e persone con disabilità GRATIS

Il costo comprende: la tessera associativa, la visita guidata con guida abilitata, aperitivo con prodotti Bio e performance artistico musicale dal vivo e site specific itinerante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

napolitourincanto@gmail.com

3204857038

N.B. In fase di prenotazione si prega di specificare: nome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo e di comunicare eventualmente ci fossero cambi di programma almeno 2 giorni prima per non togliere la possibilità a qualcun altro di partecipare.