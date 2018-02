Ilaria Capalbo, Stefano Falcone e Giuseppe D'Alessandro trio live

Il trio composto dal pianista Stefano Falcone, la contrabbassista Ilaria Capalbo e il batterista Giuseppe D’Alessandro é frutto di una collaborazione di lunga data tra tre dei talenti piú interessanti del panorama jazzistico partenopeo. Prendendo forma dalle personalità dei tre musicisti, gli spunti compositivi di ciascuno degli elementi del trio arricchiscono la più classica delle formazioni del jazz di sonorità contemporanee e ricercate e di elementi di novità. Ognuno, con la sua visione, cerca nell’intesa con gli altri e nell’interplay una via d’espressione.

Nei brani originali, come negli arrangiamenti degli standard della tradizione emerge il grande amore per la musica afroamericana, con una propensione all’esplorazione tipicamente europea.



Bio:

Ilaria Capalbo é una contrabbassista e compositrice italiana. Ha studiato con Aldo Vigorito, Jan Adefelt, Ferruccio Spinetti, Silvia Bolognesi, Stefano Battaglia, Sandro Deidda, Scott Colley, Michael Blake, Steve Lehman, Reuben Rogers, Eric Revis e Kevin Hays. Si esibisce regolarmente in Italia e in nord Europa, in cui risiede e nella cui scena jazzistica si è inserita a pieno titolo. Oltre all'attività in ensemble porta avanti una ricerca sulle interazioni e l'integrazione di pratiche comuni tra la musica classica e quella improvvisata, sia dal punto di vista compositivo che performativo. Attualmente frequenta il secondo anno del master di specializzazione in Jazz Performance presso il KMH di Stoccolma.



Stefano Falcone è un pianista italiano di formazione classica e jazzistica. Ha seguito corsi di formazione con Aaron Parks, Michael Blake, Steve Lehman, Rueben Rogers, Scott Colley, Aaron Goldberg e Kevin Hays. Gli ultimi lavori l’hanno visto impegnato nella registrazione di una performance di libera improvvisazione in collaborazione con l’etichetta Solitunes Records, culminata nella realizzazione di un disco dal titolo “Fourteentunes” (distribuito da Jazzit nel 2017) in cui è presente con un brano dal titolo “Telos”. Nello stesso periodo registra un arrangiamento originale per piano e contrabbasso del brano di Duke Ellington dal titolo “Come Sunday”, selezionato dall’etichetta M.i.l.k. per il progetto “Homemade” in collaborazione con la rivista Downbeat.



Giuseppe D’Alessandro é un batterista jazz italiano. Richiesto sia in studio che dal vivo, ha collaborato nella sua carriera con musicisti internazionali quali: Massimo Faraò, John Kinnison, Pietro Condorelli, Aldo Vigorito, Enrico Zanisi, Luca Velotti, Jerry Popolo, Sandro Deidda, Alfonso Deidda, Michele Di Martino, Eugenio Colombo, Francesco Nastro, Marco Zurzolo, Giulio Martino, Antonio Onorato, Aldo Farias, Walter Ricci, Francesco Marziani, Andrea Rea, Daniele Sorrentino, Luigi Masciari, Andrea Santaniello, Umberto Muselli. Studia batteria con Stefano Tatafiore e Pietro Iodice, e musica d’insieme con Gianluigi Goglia. Si esibisce nei maggiori festival e rassegne nazionali, vincendo i concorsi Teano Jazz Factory di Teano (CE) e Moncalieri Jazz (TO), ed posizionandosi come finalista al Premio Jimmy Woode (2006, 2007), Maruggio Jazz (2006), Baronissi Jazz (2006).