L'aperitivo al Riva tutte le domeniche

Un nuovo format domenicale nato da 5 ragazzi. Un aperitivo che inizia alle ore 19:00 e si conclude alle ore 01:00. Il Dj resident è il noto Christian Ciotola e come Voice c’è Erry Voice, due dei più forti in piazza, come generi musicali ogni domenica vengono stravolte le regole inserendo generi diversi, partendo dall’house fino ad arrivare al reggaeton.

Nell’aperitivo c’è anche un ricco buffet offerto dal nostro partner “Pasticceria La finissima”. INGRESSO GRATUITO TUTTO IL GIORNO. Animazione affidata alle ballerine della “fox animation”