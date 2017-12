Dal 21 al 30 dicembre a Il Pozzo e il Pendolo va in scena CANTO DI NATALE di Charles Dickens (ore 21,00 - solo il 26 dicembre ore 18,30)

con : Paolo Cresta e Carlo Lomanto.

Un racconto. Due voci. Una fatta di parole, l’altra di suoni. E intorno le luci, le immagini, gli odori, i sapori, di un Natale che nella memoria o nell’immaginazione ciascuno conserva.

Per dodicesimo anno consecutivo torna: Il Natale che vorrei. Quello che ho negli occhi. Nei ricordi. Forse solo nella fantasia. Il Natale che vorrei . Fatto di suggestioni, di atmosfere che riscaldano il cuore, di nostalgiche magie. Quello impastato con i ricordi ed i racconti. Quello che sa di mandarini e caldarroste. Quello che le luci e la gente fanno allegria e non stress. Quello che quando ero piccolo profumava di muschio di abete. Quello che se lo sono inventati i cineasti americani, ma a casa mia non si è mai visto.

prezzo del biglietto 18 euro

prenotazioni 0815422088 - info@ilpozzoeilpendolo.it

www.ilpozzoeilpendolo.it