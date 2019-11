In scena "Canto di Natale" di Charles Dickens

Dal 21 al 30 dicembre (escluso il 24) 2019 e dal 4 al 6 gennaio 2020, a Il Pozzo e il Pendolo va in scena la più bella storia di Natale mai scritta: CANTO DI NATALE di Charles Dickens

Sul palco del piccolo teatro di Piazza San Domenico Maggiore, Paolo Cresta e Carlo Lomanto.

Un racconto. Due voci. Una fatta di parole, l’altra di suoni. E intorno le luci, le immagini, gli odori, i sapori, di un Natale che nella memoria o nell’immaginazione ciascuno conserva.

Per il quattordicesimo anno consecutivo torna: Il Natale che vorrei. Quello che ho negli occhi. Nei ricordi. Forse solo nella fantasia. Il Natale che vorrei. Fatto di suggestioni, di atmosfere che riscaldano il cuore, di nostalgiche magie. Quello impastato con i ricordi ed i racconti. Quello che sa di mandarini e caldarroste. Quello che le luci e la gente fanno allegria e non stress. Quello che quando ero piccolo profumava di muschio di abete. Quello che se lo sono inventati i cineasti americani, ma a casa mia non si è mai visto.

prezzo del biglietto 20 euro

prenotazioni 0815422088 - info@ilpozzoeilpendolo.it

www.ilpozzoeilpendolo.it