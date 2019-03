Il canto armonico: seminario con Mauro Tiberi

En Kai Pan, in collaborazione con il LICOS (Laboratorio Internazionale di COmposizione Scenica) diretto da Luca Gatta, presenta:

IL CANTO ARMONICO

seminario sulla voce e sul canto con Mauro Tiberi

Chiesa della Graziella | Via San Bartolomeo 3



INFORMAZIONI GENERALI

Il seminario si svolgerà nel fine settimana del 23 e 24 marzo 2019 per 6 ore giornaliere (10.00-17.00, con 1h di pausa) per un massimo di 25 allievi, presso la sede del Cersim, Centro di Musica da Camera di Napoli (Chiesa della Graziella, Via San Bartolomeo 3, Napoli), ed è rivolto ad attori, cantanti, musicisti, ma anche persone interessate all'uso della voce e che vogliono migliorare le loro prestazioni o esplorare le potenzialità del gesto vocale.



Costo: 100 € ad allievo, da pagare in anticipo con bonifico bancario (le coordinate bancarie saranno comunicate all'atto dell'iscrizione, per altri metodi di pagamento contattare la segreteria organizzativa).



ISCRIZIONI

Modulo di iscrizione online: https://goo.gl/dNgsDt



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Coop En Kai Pan

mail: info@enkaipan.com

tel: 339 62 35 295



DESCRIZIONE DEL SEMINARIO

Il canto armonico è un’antica tecnica vocale in grado di produrre uno sdoppiamento della voce in una nota fondamentale di altezza variabile e una linea melodica controllabile, eseguita dagli ipertoni della voce stessa. Il risultato sorprendente di questa tecnica è che trasforma il corpo in un prodigioso strumento musicale.



Il canto armonico o meglio ancora la musica Harmonicale, quando viene compresa a livelli più alti diventa una scienza filosofica sulle leggi di risonanza che governano il cosmo e di conseguenza l'essere umano come parte integrante di quest'Armonia. La cosa più importante è che, attraverso il suono, questa conoscenza altrimenti teorica viene messa in pratica, diventa realtà sonora e quindi fisica.



In questo seminario verrà illustrata brevemente la storia e le tradizioni in cui questo canto viene praticato, la differenza fra la scuola occidentale, quella orientale legata alla musica e quella centro asiatica legata allo sciamanesimo e i diversi stili di produzione del suono.



Verranno trasmesse le tecniche basilari /o avanzate per la produzione di questo tipo di sonorità vocali e gli elementi utili per proseguire lo studio da soli dopo il seminario.



La voce e l’automassaggio sonoro e muscolare profondo.

La determinazione e la volontà alla base dell’atto vocale.

La fantasia vocale nell’improvvisazione utilizzando la voce armonica, con elementi legati agli archetipi sonori utili per trovare la propria modalità nell0utilizzo di questa vocalità, essendo un modo di usare la voce in cui i modelli sono poco diffusi e la personalizzazione dell’utilizzo di queste tecniche è alla base di questo tipo di canto.



Il canto armonico come meditazione sonora e come tecnica performativa affiancabile ad altre modalità di utilizzo della voce.



MAURO TIBERI

Ricercatore vocale, musicista, studioso del rapporto tra il suono e le più profonde tecniche di meditazione, di vocalità orientale, canto bizantino e varie vocalità della tradizione euroasiatica. Su questi e altri argomenti legati al suono conduce seminari e gruppi di studio da oltre 15 anni. La sua ricerca è stata citata in varie tesi di laurea e ha tenuto seminari all’università Kore di Enna nella sezione DAMS. Mauro Tiberi collabora stabilmente con la cantante siberiana Sainkho Namtchylack, Ha organizzato concerto e seminario a Roma per David Hykes. Entrambi i nomi citati sono fra i massimi esponenti mondiali che hanno fatto conoscere in occidente questo tipo di vocalità. Inoltre ha collaborato con la grande cantante scomparsa recentemente Michiko Hirayama con cui ha realizzato il Cd Compendium Musicae.