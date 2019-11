Peppe Barra e Rosalia Porcaro in scena con “La cantata dei pastori"

Al Teatro Politeama di Napoli, da mercoledì 18 dicembre e fino a domenica 29 dicembre, Peppe Barra e Rosalia Porcaro saranno in scena con “La cantata dei pastori - Una luce nella notte”.

Note di regia di Peppe Barra: "Rappresentarla ogni anno è un regalo soprattutto a me stesso e alla mia compagnia, per la gioia di farlo, come un festa in famiglia, per la gioia di quelli che, prima dell’Era televisiva, vedevano la Cantata ogni Natale, e anche per la gioia di quelli che vedono per la prima volta uno spettacolo così tanto amato, tanto rappresentato, portato a memoria di generazione in generazione."

E' possibile acquistare il biglietto online: http://www.lacantatadeipastori.it/

Oppure al botteghino del Teatro Augusteo - tel. 081414243