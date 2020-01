Cantata Anarchica per Fabrizio De André a Napoli

La Cantata Anarchica per ricordare Fabrizio De André arriva anche a Napoli: 18 Febbraio, nel giorno in cui avrebbe dovuto compiere il suo 80 esimo anno, si canteranno e suoneranno le sue poesie in Piazza del Plebiscito



In caso di pioggia, spiegano i promotori dell'iniziativa, l'evento la Cantata si farà in Galleria Umberto I.

I partecipanti sono invitati a portare chitarre, violini, fisarmoniche, bouzouki, trombe e tanti altri strumenti musicali, vino e spartiti.