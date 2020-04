L'Associazione Napoli tour in-canto è un'Associazione Culturale il cui obiettivo è quello di far conoscere luoghi insoliti di Napoli e della Campania creando tour in cui i racconti e la classica visita guidata si uniscono a musiche e canti in un intreccio osmotico tra narrazione e linguaggio musicale, creando una performance site specific dove la scelta musicale è sempre contestualizzata.



Vista l'impossibilità attuale di fare visite guidate e cantate all'aperto e pensando che la Musica possa alleggerire questo momento difficile, abbiamo pensato al nostro primo evento virtuale:



Canta Napoli: Napoli in Quarantena.



La citazione è illustre, "Canta Napoli!" è un disco di Renato Carosone del 1960 in cui il celebre e poliedrico artista napoletano crea una canzone per svariate situazioni, dalla farmacia alla passeggiata per Via Toledo trasformandole in piccoli e divertenti sketch.



Carosone aveva pensato a tutto ma la quarantena vi assicuro che nel disco manca proprio, da qui l'idea di sdrammatizzare questo momento e pensare perchè non farlo noi? e soprattutto perchè non farlo tutti insieme? il risultato sarà la creazione di un paesaggio sonoro, di una colonna sonora partecipata e attuale, un archivio sonoro della Napoli di adesso, ma per crearlo ci serve una mano, ci aiuti a realizzarlo?



COME FARE A PARTECIPARE



1 Pensa ad una canzone che in questo momento ti tiene particolarmente compagnia, può essere in tutte le lingue e di tutte le epoche, può essere edita o inedita, puoi scriverla per l'occasione oppure essere una canzone nota, l'importante è che sia legata per te a questo momento così particolare.



2 Canta la tua canzone oppure inviaci semplicemente il titolo se è una canzone edita.



3 Inviaci il file, può essere solo audio oppure un video



4 Accompagna il file con un piccolo testo, poche righe di spiegazione sul perchè hai scelto proprio quella canzone



DOVE



Inviaci il materiale scrivendoci a: napolitourincanto@gmail.com

o usando whatsapp al numero:3204857038



QUANDO



Hai tempo fino alla fine della Quarantena per inviarci la tua canzone.

Al termine di questo periodo condivideremo sulla nostra pagina il risultato finale con un montaggio audio di tutte le vostre canzoni.



PERCHE'



Per cantarle dal vivo tutti insieme quando la quarantena sarà finita, perchè chi parteciperà avrà la possibilità di avere una piccola dedica musicale ed un biglietto omaggio ad uno dei nostri prossimi tour, perchè cantare fa bene e farlo insieme seppur a distanza di più.

