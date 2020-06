Cannolo Day, un dolce omaggio negli store Capatoast

Capatoast, catena italiana di toasterie con 36 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale, e Alimentale, azienda di produzione e distribuzione di prodotti di altissima qualità, lanciano una dolcissima iniziativa.

Sabato 6 giugno 2020 è il Cannolo Day! In tutti gli store Capatoast i consumatori che acquisteranno un toast riceveranno in omaggio un delizioso cannolo ripieno con la Fior di Ricotta di Pecora Bagnolese.

Una ricotta dal gusto dolce, inconfondibile. Dal profumo delicato e dalla consistenza morbida, fioccosa e cremosa, ottenuta dal siero di produzione del pecorino bagnolese.

“Una ricotta che nasce da un progetto di valorizzazione della pecora Maravizza di Bagnoli Irpino, razza autoctona in via di estinzione, capace di regalarci prodotti di eccellenza assolutamente da provare” spiega l’AD di Alimentale Giuseppe Di Bernardo.

Una ricotta che vanta il sigillo di garanzia Vero la cui mission è quella di sostenere produzioni che puntino a difendere il territorio e il kilometro zero e che garantiscano al consumatore la massima qualità e sicurezza.

La qualità del pane e degli ingredienti utilizzati per farcire i toast è sempre stata tra le priorità per il nostro format – spiega l’AD di Capatoast Marco Micallef – facciamo un costante lavoro di ricerca sulle materie prime e spesso girando l’Italia incontriamo prodotti straordinari nati dal sapiente lavoro di piccoli artigiani e allevatori come, appunto, la ricotta di pecora di Bagnoli Irpino. Vi aspettiamo il 6 giugno nei nostri punti vendita per farvela assaggiare sicuri che ne resterete piacevolmente sorpresi.