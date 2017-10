Canapa in Mostra: al via la fiera internazionale della canapa industriale e medica

Venerdì 27 ottobre, presso il padiglione 10 della Mostra d’Oltremare di Napoli, si alza il sipario sulla 4^ edizione di “Canapa in Mostra”, la fiera internazionale della canapa industriale e medica. Apertura ufficiale alle ore 11 e fino alle 20, i giardini saranno invece aperti dalle 11 alle 23. L’evento durerà tre giorni, per concludersi domenica 29 ottobre.

La kermesse, che gode del patrocinio del Comune di Napoli (dov’è stata ospitata la conferenza stampa di presentazione lunedì scorso, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo), nasce dal dinamismo e dall’intraprendenza dell’omonima Associazione “Canapa in Mostra” presieduta da Emanuele Altezza, che partendo dalla Campania è riuscita in questi anni a trasformare un interesse solo apparentemente “di nicchia” in una grande manifestazione capace d’attrarre decina di migliaia di giovani, e non solo, da tutto il Sud Italia e anche oltre.

«La fiera - spiegano gli organizzatori - ha l’obiettivo di promuovere, comunicare, formare, sensibilizzare, avvicinare e rendere partecipe il pubblico rispetto le innovazioni e i progressi riguardanti l’industria della canapa. Le principali aziende di produzione e trasformazione, italiane ed estere, saranno presenti per esporre i loro prodotti e illustrare ai visitatori i tantissimi benefici per l’uomo e per l’ambiente. L’Italia necessita infatti di maggiore informazione ed educazione al riguardo. Un argomento che nel nostro Paese è ancora vissuto come sinonimo di illegalità, ormai nella maggior parte del Mondo è visto come motivo di sviluppo economico e d’innovazione. Ed è questa la principale mission del nostro evento».

Previste, nelle tre giornate della manifestazione, conferenze scientifiche ad hoc e momenti culturali e musicali.