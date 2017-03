Campus di Kabbalah a Napoli

Lezione introduttiva al corso base di kabbalah tenuto da docenti dell'Accademia di Kabbalah del Centro Studi e Ricerche Ashlag di Bnei Baruch Italia. In questo corso acquisirai una comprensione approfondita della Natura, del mondo e di chi sei veramente. Ti verranno dati gli strumenti per sviluppare un nuovo approccio verso la vita, e su come acquisire una prospettiva unica che ti aiuterà a dare un senso agli eventi del mondo attuale. Al contrario di molte convinzioni e dicerie, lo studio della Kabbalah è aperto a tutti, qualsiasi età, razza, sesso, appartenenza culturale o religiosa e persino ad ogni lingua.

Ingresso libero e gratuito, posti limitati.

Per maggiori dettagli: cell:+39.3337828730