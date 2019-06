Campus estivi al Museo Archeologico con Archimann

L'estate per i bambini si arricchisce di un nuovo personaggio al Museo Archeologico Nazionale di Napoli: Archimann. È un operatore didattico che ha assunto, per sbaglio, una pozione preparata dai restauratori per rivitalizzare il corpo delle antiche mummie che gli ha conferito poteri speciali. Il primo è la conoscenza illimitata di tutti i luoghi e tutte le storie che riguardano gli oggetti del museo. Il secondo è una memoria sconfinata. Il terzo è la capacità di meravigliare continuamente.

Sarà lui, Archimann, ad accompagnare i bambini in un viaggio alla scoperta delle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Napoli in due cicli di una settimana di visite a tema, laboratori, giochi e danze.

Per cinque giorni alla settimana, dal 24 al 28 giugno e dall'1 luglio al 5 luglio 2019 (ore 8.30-14.00), i piccoli partecipanti viaggeranno nelle principali collezione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Egizia, Farnese e Pompeiana) per concludere la loro esperienza reinterpretando le opere d'arte che li hanno maggiormente colpiti con dipinti, collage, mosaici e altro ancora. E lo faranno anche digitalmente. Archimann, con la sua capacità di meravigliare continuamente, accompagnerà i bambini alla scoperta delle antiche Terme di Caracalla, dove erano collocate originariamente alcune statue della Collezione Farnese, attraverso un modernissimo visore 3D.

Al venerdì, giorno finale, i genitori e i parenti potranno vedere i lavori realizzati durante la settimana.



Modalità di partecipazione

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili al numero 848 800 288 (+39 06.39967050 dai cellulari e dall'estero).