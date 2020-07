Campo Estivo in Fattoria

Sono partiti i campi estivi per i bambini della Tenuta Melofioccolo. A partire dall’8 giugno la tenuta si apre per accogliere i bambini di età compresa dai 3 agli 11 anni.

La Tenuta Melofioccolo è una Fattoria didattica che coniuga le sue grandi passioni: l’amore per i bambini e per l’agricoltura.

Per il secondo anno parte il Campo estivo Viva la fattoria. L’età a cui si rivolgono i campi estivi della Fattoria Melofioccolo è quella compresa tra i 3 e gli 11 anni (1 operatore ogni 5 bambini dai 3 ai 5 anni/ 1 operatore per ogni 7 bambini dai 6 agli 11 anni).



Dopo un momento di accoglienza i bambini saranno divisi per fasce di età e si alterneranno in lavori di cura dell’orto e degli animali. Poi si passerà al momento di giochi con l’acqua ed alla lettura di una fiaba e, per finire, laboratori di arte creativa e di riciclo.

Tenuto conto delle prescrizioni per il coronavirus, la colazione dovrà essere al sacco e portata da casa.

Gli orari dei campi: dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Info e prenotazioni: 3511447773