Campo estivo al Garden Park

CAMPO ESTIVO 2018 - 11 GIUGNO > 3 AGOSTO

Per l’estate 2018, ARS MANIA propone un campo estivo rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni.

Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 riempiremo le giornate del tuo bambino con tante attività dinamiche, divertenti e formative.

Dallo sport (calcio, pallavolo, ginnastica) ai giochi di gruppo all'aria aperta in un contesto sicuro nel cuore del Vomero, il centro sportivo Garden Park. A completare la giornata i nostri laboratori, attività volte a dare al tuo bambino una continuità educativa in modo ludico e divertente su temi ogni giorno diversi:

CIBO E ALIMENTAZIONE: Food Carving (sculture con frutta e verdure) e Food Design per promuovere uno stile alimentare sano e consapevole in modo creativo.

- MUSICA FAI DATE: La realizzazione di strumenti musicali con materiali da riciclo avvicinerà il tuo bambino alla musica e lo sensibilizzerà al rispetto dell'ambiente.

- ARTE: i bambini saranno liberi di esprimere e riconoscere le proprie emozioni attraverso tecniche di pittura o la manipolazione di materiali.

- NATURA: un viaggio nel mondo degli animali esotici (Serpenti, Iguana, Tartaruga...) per imparare a conoscerli e a rispettarli.

...e per conoscere le nostre tradizioni lezioni di musica e balli popolari...



Il costo per bambino a settimana è di € 55, la merenda è offerta, il pranzo si porta da casa. E' possibile includere il pranzo pagando un supplemento di € 4 al giorno.

I fratelli pagano metà quota.

Su richiesta è possibile usufruire di un servizio navetta a pagamento.

info e contatti:

ARS MANIA 347/0094457 - 327/7306533