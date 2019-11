Campi Flegrei sicuri: corso itinerante sulla prevenzione e la sicurezza sismica

Lunedì 18 novembre dalle ore 15 - nella Sala Conferenze della Protezione civile a Pozzuoli (via Elio Vittorini) - prende il via il ciclo formativo itinerante promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli (presieduto da Edoardo Cosenza) che ha per tema "Campi Flegrei Sicuri", un percorso completamente gratuito (a qui potranno partecipare 100 professionisti e che prevede l'erogazione di 23 Crediti formativi professionali-Cfp) che riprende in parte l'esperienza di “Ischia Sicura”, ciclo di lezioni sulla prevenzione sismica a forte focalizzazione territoriale che ha avuto forte seguito, partito la scorsa primavera in collaborazione con le amministrazioni locali e promosso dall'Associazione Ingegneri di Ischia, presieduta da Claudio d'Ambra.

Stavolta rispondono all'appello e concedono il loro patrocinio i Comuni Flegrei di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida, i cui sindaci - Vincenzo Figliolia (Pozzuoli); Josi Gerardo della Ragione (Bacoli); Antonio Sabino (Quarto): Giuseppe Pugliese (Monte di Procida) - prenderanno parte all'incontro di presentazione del 18 novembre (il programma è riportato qui sopra).

Il corso è sviluppato ed organizzato in collaborazione con la Commissione Strutture dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli - coordinata da Stefano Iaquinta e di cui è Segretario Mariangela Crisci - e con gli ingegneri e gli architetti dell'area flegrea.



GLI OBIETTIVI

Il filo conduttore del corso - che non a caso parte nel "Mese della Prevenzione Sismica" - è mirato ad approfondire la cultura della sicurezza strutturale intesa come riconoscimento e rispetto prima, e quindi “valorizzazione” in senso strutturale delle caratteristiche costruttive originarie delle costruzioni, ricorrendo ove possibile a interventi di miglioramento di minima entità e minimo impatto, per evitare approcci troppo invasivi e di difficile realizzazione tali da compromettere il rispetto di fondamentali esigenze di conservazione dell'esistente, e per progettare interventi di miglioramento della sicurezza sismica più semplici, finalizzati all'erogazione degli incentivi fiscali previsti dal Sisma-Eco Bonus.



Ed ecco il programma del primo incontro.

Ore 15.00: Saluti istituzionali

DOTT. VINCENZO FIGLIOLIA – Sindaco di Pozzuoli

DOTT. JOSI GERARDO DELLA RAGIONE - Sindaco di Bacoli

DOTT. ANTONIO SABINO - Sindaco di Quarto

DOTT. GIUSEPPE PUGLIESE – Sindaco di Monte di Procida

PROF. ING. EDOARDO COSENZA - Presidente dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli

PROF. LEONARDO DI MAURO - Presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia

PROF. ING. ANDREA PROTA - Direttore del Dipartimento di Strutture per l’ingegneria e l’architettura dell’Università di Napoli Federico II

DOTT. ITALO GIULIVO – Responsabile Genio Civile Napoli

ING. EDUARDO PACE – Coordinatore Commissione Protezione Civile Ordine Ingegneri Napoli

ING. STEFANO IAQUINTA – Coordinatore Commissione Strutture Ordine Ingegneri Napoli

ING. GIOVANNI ORSI – Presidente Associazione Capp 80078

MODERA: ING. LUIGI D’ANGELO – Componente Associazione Capp80078 - Componente Commissione Strutture

INTERVENTI: • 15:30 - L’iniziativa diamoci una scossa – Benefici e sgravi - ING. GIUSEPPINA DE MARTINO • 16:00 - La sismicità dei Campi Flegrei - PROF. GIUSEPPE LUONGO • 17:00 - Prevenzione e Gestione dell’emergenza - DOTT. ITALO GIULIVO • 18:00 - Rigenerazione urbana e sicurezza territoriale. - PROF. ROBERTO GERUNDO • 19:00 – Dibattito e conclusioni.

Ed ecco il programma delle successive lezioni:



II INCONTRO - 20 novembre 2019 - Bacoli, Sala Ostrichina Casina Vanvitelliana

ANALISI E VERIFICA

• 14:30 - Criticità degli edifici in c.a. e metodologie di valutazione - PROF. ING. GERARDO VERDERAME • 15:30 - Approcci matematici alla modellazione strutturale – PROF. ING. GERARDO VERDERAME • 16:30 - Edifici esistenti e la concezione strutturale dei moderni. – PROF. ING. BRUNO CALDERONI • 17:30 - La verifica sismica con l’analisi statica lineare e non-lineare – PROF. ING. BRUNO CALDERONI • 18:30 - Consolidamento e rinforzo strutturale di edifici. Soluzioni, sperimentazioni, interventi.– le proposte e i prodotti della WEBER • 19:30 - Conclusioni



III INCONTRO - 27 novembre 2019 - Monte di Procida, Sala Consiliare, via Panoramica

INTERVENTI DI RECUPERO

• 14:30 - L'evoluzione del progetto con isolamento sismico negli ultimi anni - PROF. ING. ANTONIO DE LUCA • 15:30 - L'isolamento sismico a livello intermedio - PROF. ING. ELENA MELE • 16:30 - Mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici in cemento armato - PROF. ING. ALBERTO BALSAMO • 17:30 - Mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici in muratura - PROF. ING. ALBERTO BALSAMO • 18:30 - Interventi di protezione e rinforzo del patrimonio edilizio esistente. - le proposte e i prodotti della MAPEI

• 19:30 - Conclusioni



IV INCONTRO - 4 dicembre 2019 - Quarto, Sala Consiliare, via Panoramica

SISMABONUS

• 14:30 - Sisma-bonus ed efficientamento energetico – ING. CLAUDIA COLOSIMO • 15:30 - Riparazione e rafforzamento sismico tecniche e costi - PROF. ING. MARCO DI LUDOVICO • 16:30 - Sisma Bonus: Esempi applicativi su strutture in cemento armato. – DOTT. ING. CIRO DEL VECCHIO • 17:30 - Sisma Bonus: Esempi applicativi su strutture in muratura – DOTT. ING. CLAUDIO D’AMBRA • 18:30 - Tecnologie di rinforzo strutturale nella ricostruzione post sisma. – le proposte e i prodotti di G&P INTECH • 19:30 - Conclusioni



V INCONTRO - 11 dicembre 2019 - Pozzuoli, Sala Conferenze Protezione Civile, via Elio Vittorini

INCONTRI CON LE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

• 14:30 - I sistemi FRP e FRCM: stato dell’arte ed evoluzione tecnologica - KERAKOLL • 15:30 - Il prog., DL e collaudatore di interventi di miglioramento sismico con sistemi FRP e FRCM - OLYMPUS • 16:30 - Sistemi e soluzioni innovativi per il consolidamento, il rinforzo e il recupero - RUREGOLD • 17:30 - Il Cappotto Sismico: la soluzione integrata per la riqualificazione del patrimonio edilizio – ECOSISM • 18:30 – Test di verifica finale del corso • 19:00 – Presentazioni prodotti aziende con desk espositivi • 19:30 - Conclusioni

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione che va effettuata utilizzando esclusivamente il format di registrazione pubblicato sul sito web dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, www.ordineingegnerinapoli.com

La partecipazione al corso è gratuita.

Agli Ingegneri, in regola con le firme di controllo e che supereranno il test di verifica finale, saranno riconosciuti n.23 CFP

Percentuale di assenza consentita: 10% del totale delle ore formative. Numero massimo di partecipanti: 100.

Affianca l'iniziativa l'associazione locale di ingegneri ed architetti CAPP 80078, con il contributo di alcune aziende che operano nel settore delle costruzioni e del consolidamento strutturale: Ecosim Advanced Building Techology, Gp Intech Direzione, Kerakoll - The GreenBuilding Company AU, Mapei SpA, Olympus FRP, Ruregold, Weber.

Il corso è accreditato anche dall'Ordine degli Architetti di Napoli.