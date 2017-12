Campania Experience, Emozioni di altri Mondi: gastronomia e artigianato in Piazza Municipio

Venerdì 8 dicembre alle ore 10.00, alla presenza dell'Assessore all'Attività Produttive Enrico Panini, sarà inaugurato il grande evento prenatalizio "Campania Experience, Emozioni di altri Mondi" che animerà piazza Municipio dall'8 al 17 dicembre.

La Kermèsse ospiterà ben 35 aziende della gastronomia e dell'artigianato che proporranno i loro prodotti e le loro storie, frutto di sedimentazioni esperienziali millenarie in via di estinzione: dalla soppressata nella cera, di memoria borbonica, alla antica arte del libàno, passando per la biodiversità, ormai scomparsa, del pomodorino di Rofrano.

40 laboratori, convegni, presentazioni di libri, esperienze di Comuni virtuosi: questo ed altro ancora in CAMPANIA EXPERIENCE7