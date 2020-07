Campania by night, il Maestro Bruno Venturini al Castello di Baia

Proseguono gli appuntamenti di Campania by night e Open Art, le rassegne di eventi culturali in siti suggestivi della regione e organizzate da Scabec.

Mercoledì 22 luglio alle ore 21, il Castello di Baia ospiterà il Maestro Bruno Venturini con lo spettacolo “BRUNO racconta e… VENTURINI canta!”. “L’ambasciatore di Napoli nel mondo” racconterà gli aneddoti più intimi e appassionanti tratti dal suo ultimo libro, “Una voce che ha emozionato il mondo”, a cura di Gianni Mauro e con prefazione di Pippo Baudo, alternati dall’interpretazione degli intramontabili classici della canzone napoletana e impreziositi dalle esecuzioni dal vivo della “Neapolis Acoustic Ensemble”. Costo biglietto € 5 (intero) / € 2.5 ridotto, ingresso gratuito Under 18 e disabili. Prenotazioni online https://www.azzurroservice.net.

Nell’area Archeologica Etrusco Sannitica a Fratte e al Parco dell’Irno, giovedì 23 luglio alle ore 20,30 continua “SpeTTaTTori” con lo spettacolo teatrale “Il segreto dei segreti” di Andrea Carraro e Michele Paolillo, prodotto dalla Fondazione Salerno Contemporanea con repliche 24-25-30-31 luglio e 1-6-7-8 agosto. Pompeo Macro, bibliotecario dell'Imperatore Augusto, nel 28 a.C., intraprende un viaggio nelle terre degli antichi etruschi per scoprire alcuni segreti sulle vere origini di Roma. Costo biglietto € 5 intero; 2.50 ridotto (under 30, over 65, possessori Campania>Artecard) gratuito (under 18, disabili e accompagnatore). Prenotazioni 349 9438958 e teatroghirelli@casadelcontemporaneo.it.

Giovedì 23 luglio alle ore 21 alla Casina Vanvitelliana del Fusaro, seconda tappa di “Rosso Vanvitelliano, se queste mura potessero parlare”, il Grand Tour teatrale per la valorizzazione dei siti storici della Campania nel segno di Luigi Vanvitelli, organizzato da Fabrica Wojtyla. “Rosso Vanvitelliano” proseguirà fino al 5 settembre Info: www.scabec.it.

Info:

www.campaniabynight.it; info@campaniabynight.it Numero verde 800629638