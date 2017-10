“Che tien' a guardà”: la campagna social di Hera Wedding

Una campagna social per sfatare tutti i luoghi comuni sulle coppie e celebrare l'amore. Si chiama “Che tien a guardà” e a realizzarla sono stati gli organizzatori della kermesse Hera wedding in occasione dell'apertura prevista per sabato 7 ottobre alle 17. Un video in cui vengono ritratte le coppie più disparate e il loro gesto d'amore, il bacio, che le unisce tutte al di là delle diversità e del chiacchiericcio.

Così ha voluto lanciare l'evento fashion legato al mondo della sposa a 360 gradi in programma al Museo di Pietrarsa dal 7 al 15 ottobre. Dopo il party di apertura e l'inizio delle sfilate, il grande evento è previsto per venerdì 13 con l'anteprima nazionale della collezione Gai Mattiolo. Lo scorso anno la kermesse ha raggiunto le 10mila presenze e in questa seconda edizione punta a battere quel record consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento nel settore. Ad accogliere i visitatori, 70 espositori e un viaggio nel tempo grazie ai treni del Museo di Pietrarsa.