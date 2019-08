Cammini Vesuviani e le stelle di San Lorenzo

“Cammini Vesuviani” è una serie di eventi che si svolgono nel periodo estivo lungo i sentieri del Vesuvio. I prossimi, sono previsti dal 9 al 15 agosto, tutte le sere, al raggiungimento minimo di 10 persone per gruppo.

Un interessante percorso serale che, ci porterà a scoprire sentieri e panorami mozzafiato del vulcano vesuviano ed all’osservazione della volta celeste per godersi il cielo di agosto che offre nelle notti di questo week-end e nelle prossime, fino alla metà del mese, lo spettacolo delle sciame delle Perseidi o Lacrime di San Lorenzo, residui della disintegrazione della cometa Swift-Tuttle, che darà luogo a scie luminose di altissimo effetto, oltre alla congiunzione della Luna con i pianeti Giove e Saturno. La luce delle stelle accompagnerà i visitatori in una dimensione surreale, dove prevarranno i sensi aprendo la mente a scenari unici. I paesaggi si apriranno magicamente, come il magnifico panorama della piana campana, del Golfo con la costiera Sorrentina e Capri. Ognuno sarà protagonista del proprio incontro con la natura impervia delle rocce laviche e attraverso le parole della guida, il saper osservare e il sentire, lasciarsi emozionare e coinvolgere dai colori e profumi della notte. Il sentiero, semplice e percorribile anche da bambini, domina la Valle dell’Inferno in tutta la sua maestosità, dove ci fermeremo a consumare la colazione a sacco e ammirare il cielo stellato. L’osservazione delle stelle sarà accompagnata da un assaggio di grappa vesuviana.

Il luogo dell’appuntamento è il parcheggio antistante l’accesso al cratere, nel comune di Ercolano, l’ora dell'appuntamento è alle 19.00, accoglienza del gruppo e partenza alle 20 ca.



1. Difficoltà del percorso: medio bassa

2. Abbigliamento consigliato: Abiti comodi, scarpe sportive o da trekking, k-way, pile, acqua, merenda.

3. Durata: 4 ore ca.

4. Lunghezza complessiva: 2972 m

5. Lingua: Italiano - Inglese

6. Quota massima: 1250m s.l.m.

7. COME RAGGIUNGERCI: Uscita autostrada Torre del Greco, seguire le indicazioni Vesuvio, Gran Cono, fino all’ultimo parcheggio. Dai paesi vesuviani, SS 268 uscita Cercola, S. Sebastiano, arrivare fino ad Ercolano, via Benedetto Cozzolino, seguire le indicazioni Vesuvio, Gran Cono, fino all’ultimo parcheggio.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA WHATSAPP 3355842706- 3338911700