Mugnano, Calza da Guinnes dei primati per la festa della Befana: lunga più di 60 metri

MUGNANO – Calza da Guinness dei primati a Mugnano per la grande festa dedicata alla Befana che si terrà giovedì pomeriggio e coinvolgerà l’intera città.

La calza, lunga oltre 60 metri, sarà posizionata dinanzi la casa comunale. L’evento, dal nome Befanando, è organizzato dall’associazione Nuova Mugnano con il patrocinio del Comune. La festa inizierà alle ore 16 e 30 in piazza Municipio, dove per l’occasione sarà allestita la Casa della Befana. Proprio da lì partirà la sfilata delle befane, con tanto di carrozza, che attraverserà via Chiesa, via Napoli, via Pavese, via Quasimodo e via San Giovanni.

A monitorare la perfetta riuscita della sfilata il corpo di Polizia Municipale, che per l’occasione chiuderà al traffico via Chiesa dalle 16 e 30 alle 17 e 30. “E’ la prima iniziativa interamente dedicata alla Befana che si svolge in città – spiega il presidente dell’associazione Nuova Mugnano Ciro Clemente – Il nostro obiettivo è quello di far ripartire il paese e regalare a tutti, grandi e piccini, un momento di allegria”. Durante l’evento non mancheranno musiche e balli e saranno offerte ai bambini cioccolata calda e caramelle. I commercianti allestiranno inoltre numerosi stand gastronomici per il confezionamento delle calze.

“Quella di giovedì sarà una grande festa per tutti i bambini – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – Chiudiamo in bellezza con la calza più lunga del mondo, record che faremo certificare al Guinness dei primati superando quello di Viterbo dello scorso anno. Con Befanando chiudiamo gli eventi che hanno caratterizzato le festività natalizie. A tal proposito voglio ringraziare l’Assessore agli Eventi, la Polizia Municipale, tutte le associazioni e le parrocchie che in queste settimane hanno profuso il loro impegno per regalare ai mugnanesi un Natale diverso, ricco di momenti di aggregazione e di iniziative”.