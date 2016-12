"Calici & Paillettes fusion": Wine & Sushi

Alla soglia del "countdown" dell'anno 2016, AI Jap, suggestivo e raffinato Bar Restaurant, ubicato all'interno del Palazzo storico Vanvitelliano di Castellammare di Stabia, Giovedì , 29 Dicembre, dalle ore 19:00, accoglierà nella sua elegante location l'evento: Calici & Paillettes ...fusion. La speciale serata si svolgerà con una piacevole ed esclusiva Degustazione di Sushi, Arte Culinaria Giapponese Gourmet ed alcune delle etichette di Vino più conosciute in Campania e non solo, avvalorate con la personale presenza delle Aziende che presenteranno le loro referenze con grande entusiasmo e professionalità. L'incontro con il gusto ha l'intento principale di Promuovere tutte le attività che hanno preso parte al circuito enogastronomico di qualità, di Valorizzare il Nostro Territorio a livello turistico e di creare attività di Intrattenimento fondate sul piacere non solo conviviale, ma anche sociale. Sarebbe di grande effetto luminoso, per l 'occasione indossare, dettagli luccicanti per meglio rappresentare in festa, l'arrivo del nuovo Anno 2017 Ingresso libero, facoltativa tutta la degustazione con un unico ticket. Le aziende presenti: Wines: Sertura - Villa Sandi Casa Setaro - Cantine De Santis - Poggio delle Baccanti Birra d'Amalfi Food : AI Jap Sushi - Argenziano olio ed eccellenze - Salmoni Coda Nera AI Jap - Corso V. Emanuele, 90 Castellammare di Stabia - Na - dalle ore 19:00 - info 081 19245435 cell 335 1350536