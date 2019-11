Arriva il Calendario 2020 realizzato dai bambini di oncologia della seconda Università della Campania

Napoli - Anche quest’anno i Bambini e i Ragazzi seguiti presso il Reparto di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’Università degli Studi della Campania “ Luigi Vanvitelli” diretto dal Prof. Silverio Perrotta, hanno realizzato il Calendario 2020. Giunti ormai alla 14° edizione ed ogni anno le adesioni sono sempre più numerose, cosa che inorgoglisce gli autori di questa splendida iniziativa.

Il Calendario, composto con disegni e frasi dei bambini, rappresenta un pezzo della loro vita legata al Reparto nel lungo percorso di malattia e di guarigione dove ognuno trova uno spazio per esprimere la propria sensibilità.

" Come si dice, dopo la tempesta esce sempre il sole e l'arcobaleno per fare uscire un sorriso"

(Carmen - Mese Marzo)



" C'è qualcosa dentro ognuno di noi che nessuno può toccare nè togliere...si chiama SPERANZA"

(Daniela - Mese di Aprile )



" Non arrenderti... rialzati ad ogni difficoltà" (Nicola - Mese Settembre)



Attraverso la distribuzione dei calendari con una donazione minima di cinque euro, l’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, che opera da circa 35 anni nel reparto, raccoglie fondi che sono destinati a migliorare la qualità assistenziale dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, aiutando spesso anche quelle famiglie più indigenti che si trovano in difficoltà ad affrontare le molteplici problematiche legate al dramma della patologia oncologica pediatrica.

In questi anni molte cose sono state realizzate grazie ai proventi dei calendari e molti sono gli obiettivi prefissati che potrebbero essere realizzati grazie alla sensibilità di tutti coloro che vogliono sostenere questo grande Progetto di Vita.

Ricordando le numerose iniziative realizzate, come l’allestimento della Sala Giochi ubicata presso il reparto con nuovi arredi e giochi, una nuova cucina per le mamme ubicata sempre nel reparto di degenza e, tante altre cose come presidi medici e attrezzature per il reparto.

Inoltre molto importante per i bambini e ragazzi e le loro famiglie, c’è un appuntamento che viene accolto con molta allegria e cioè trascorrere insieme agli operatori del reparto una gita fuori porta, un’ occasione di incontro e di condivisione fuori dalle mura ospedaliere e di evasione da situazioni non sempre facili.

Si ringraziano tutti i volontari e i sostenitori che ci affiancano e in particolare al riconoscimento della Governance Aziendale e Universitaria rappresentata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che ha affiancato grandemente la divulgazione del progetto.