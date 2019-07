Al MANN un nuovo spazio caffetteria e una mostra per i 50 anni dallo sbarco sulla Luna

Giovedì 28 luglio alle 17, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Mann on the moon', il Direttore Paolo Giulierini presenterà al pubblico i nuovi servizi di caffetteria e piccola ristorazione del Museo.

Il MANNcaffè, affidato in concessione alla responsabilità del Consorzio arte'm net con la supervisione del Professore Raffaele Sacchi (Dipartimento di Agraria della Federico II) è proiettato verso gli stili di vita e gli standard internazionali più innovativi e sostenibili, con produzioni da agricoltura biologica e attenzione al gusto e all'identità campana.

L'ingresso all'evento è gratuito

A seguire poi, appuntamento con le 'sere al MANN' (giovedì tra arte e drink): dalle 19 alle 22.45 (ultimo ingresso ore 22) con biglietto di 2 euro