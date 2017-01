Antonio Casagrande in scena con “Caffè notturno: c’è di peggio care signore”

"Caffè notturno: C'è di peggio care signore" da una novella di Luigi Pirandello "L'uomo dal fiore in bocca" Libero adattamento di Antonio e Maurizio Casagrande.

Lo spettacolo, che andrà in scena da venerdi 27 a Domenica 29 Gennaio, al Teatro "Il Primo" dei Colli Aminei (viale del Capricorno n. 4), tratta di una frizzante e variopinta pièce teatrale, fatta di dialogo serrato, poesia e canzoni. Liberamente ispirata dalla lettura della novella "L'uomo dal fiore in bocca" di Luigi Pirandello.

Tre ragazze qualunque, superficiali e un po' ignoranti, perdono il treno che le avrebbe portate a raggiungere i parenti in vacanze e sono costrette ad aspettare il prossimo nello squallido bar di una stazione di provincia. Lo gestisce un poetucolo da strapazzo che dimostra subito tutta la sua pochezza poetando i suoi ridicoli versi. Un semplice disguido, un piccolo incidente ma che le porterà ad avere un incontro con lo straordinario. Cominciano a parlare con uomo d'altri tempi, pieno di classe ed eleganza così diverso e lontano dalle persone che si incontrano normalmente. Al piano li accompagna nei loro giochi, sberleffi e canzoni, una strana pianista che non parla, ma che ascolta e segue tutto da lontano. Le tre giovani, con la leggerezza e l'arroganza della loro gioventù, prendono in giro il vecchio, un uomo di cultura, pieno di fascino, che nasconde un segreto troppo grande da poterlo raccontare subito. Uno scontro tra due stagioni della vita così diverse, lontane. Forse la metafora di un incontro con un mondo che non esiste più e di cui si può cogliere solo uno sbiadito ricordo. Il teatro. Pian piano, dal superficiale giudizio iniziale, le tre ragazze cominciano ad apprezzare e rivalutare le cose che il vecchio dice, ma è troppo tardi per avvicinarsi, non c'è più tempo per stare insieme… quell'uomo cambierà le loro vite per sempre insegnandogli che… C'è di peggio care signore.

Teatro Il Primo Viale del Capricorno 4 80132 - Napoli da venerdi 27 gennaio (ore 21:00) a domenica 29 gennaio 2017 (Ore 18:00)

Regia Antonio e Maurizio Casagrande

Con: Antonio Casagrande Paola Casagrande Ania Cecilia Tiziana De Giacomo Marianna Liguori Diego Macario

Per prenotazioni al Botteghino: segreteria@teatroilprimo.it - cell.: 3428306707