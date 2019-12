"Cadrà tra poco in cenere" al Teatro Serra

Venerdì 13 e sabato 14 alle ore 21, e domenica 15 alle ore 18, presso il Teatro Serra, la compagnia Contestualmente Teatro porta in scena Cadrà tra poco in cenere. Studio su Enea e Didone di Alba Diurno, con Wael Habib e Margherita Romeo, per la regia di Riccardo Pisani.

Una scena spoglia accoglie Enea e Didone, figure archetipiche in bilico tra l'epico e l'umano, alle prese con la ricerca della propria identità, simbolicamente rappresentata dall'arrivo in un luogo sicuro dove stabilirsi e fondare la propria città.

Due destini simili, di esuli, che si incrociano e si riconoscono nel desiderio e nel bisogno di fermarsi e costruire un proprio spazio nel quale potersi identificare e abbandonarsi.

La riflessione sulla tensione all'identità tra essere e spazio è scandita da quadri emotivi in cui i due personaggi si incontrano e si raccontano, sostenuti da una regia musicale che spazia dall'opera lirica al punk e avvolti da un disegno luci che sottolinea i diversi momenti. Lo sviluppo del racconto ripercorre le tracce del mito narrato nell'Eneide attraverso un lavoro di ricerca e recupero delle origini, che fa coincidere epos e vicenda individuale, mescolando e fondendo i versi di Virgilio con le poesie di Leda Bratti, nonna dell'autrice del testo.

Poesia e mito si fondono e la concezione magica e rituale diventa unico modo di affermare la propria volontà, sfuggendo a un destino ineluttabile che solo a tratti sembra essere vinto.

Info e prenotazioni: Teatro Serra, via Diocleziano, 316 Napoli