"Operazione San Gennaro": a caccia del tesoro napoletano, gioco-tour per i più piccini

L'Epifania tutte le feste si porta via.. ma NonsoloArt propone per sabato 7 gennaio alle ore 16:30 un nuovo gioco tour per i più piccoli per scoprire, accompagnati da un giovane scugnizzo napoletano, tutti i segreti del meraviglioso Museo del Tesoro di San Gennaro.

I bambini dai 6 ai 12 anni, grazie a piccoli e divertenti spettacoli, avranno modo di imparare divertendosi la storia, le leggende, gli aneddoti e l'immenso tesoro del nostro santo patrono. Non mancheranno risate, giochi e sorprese per i piccoli partecipanti.

La quota associativa è di 9 euro a bambino, i genitori accompagnatori pagano solo il biglietto di ingresso al Museo del Tesoro.

La prenotazione è obbligatoria, il numero di partecipanti è di massimo 30 bambini. Per prenotazioni: 3936856305 (tel e whatsapp).

Appuntamento sabato 7 gennaio ore 16:30 al Museo del Tesoro di San Gennaro in via Duomo 147.