"Il segreto di Dracula". Grande Caccia al tesoro di Halloween al Maschio Angioino.

Misteri, indizi, storia e tanto divertimento. "Dracula è morto a Napoli". Parte da qui l'idea di mettere in scena una caccia al tesoro storica, intitolata "Il segreto del conte Dracula". In uno dei luoghi emblematici della città, i più piccoli vivranno un’esperienza avvincente tra miti e leggende, saranno muniti di bussole, mappe ed altro per superare prove di abilità, ostacoli e peripezie fino ad arrivare a svelare il segreto del conte Dracula.

Appuntamento Sabato 27, domenica 28 e mercoledì 31 ottobre 2018 (primo turno alle 11:30, secondo turno alle 15:30).

L’iniziativa è organizzata da Timeline Napoli in collaborazione con Ars Mania è a numero chiuso ed è rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Il Contributo è di 12 euro a bambino e per i genitori accompagnatori che lo vorranno sarà possibile partecipare al percorso storico al prezzo ridotto di 8 euro.



Dress code per i bimbi: spaventosissimi costumi da streghe, vampiri, zombi e quanto di più pauroso possa esistere…per il trucco ci pensiamo noi! Sarà infatti disponibile una postazione trucca-bimbi!



Al termine del percorso caramelle e dolciumi terrificanti.



L'iniziativa è a numero limitato per questo la prenotazione è obbligatoria al numero 347/0094457 – 327/7306533.