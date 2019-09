A Pietrarsa una speciale Caccia al Tesoro per le Giornate Europee del Patrimonio

L'associazione Welcome Families organizza Sabato 21 settembre 2019, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal MIBAC, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa un doppio appuntamento ( ore 17,00 e ore 18,00 ) con una divertente "CACCIA AL TESORO" tra i suggestivi padiglioni del Museo....il segreto per vincere: creatività, velocità, gioco di squadra, divertimento e tant'altro.

Un gioco intramontabile questa volta pensato anche per gli ADULTI.

Quota adulti € 10,00

Quota famiglia € 25,00 (2 adulti e 2 bambini)

Prenotazione obbligatoria, almeno 24 ore prima dell'evento per consentire il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, tramite WhatsApp al 3474727945.