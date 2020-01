Caccia al tesoro al Mann: speciale appuntamento per piccoli pirati

Mummie, statue, affreschi, mosaici...questi e tanti altri sono i tesori preziosi custoditi al Museo archeologico Nazionale di Napoli.

Eco delle Sirene tour invita tutti i bambini a partecipare ad un avvincente visita guidata per scoprire insieme la ricchezza e la bellezze delle opere d’arte conservate al Museo.

I vostri figli diventeranno, per l’occasione, dei piccoli pirati e saranno coinvolti in una vera caccia al tesoro!



Età consigliata dai 7-11 anni.



DOMENICA 2 FEBBRAIO ORE 10:00

Appuntamento all’ingresso del Museo



Prezzo visita guidata

10€ Bambino/a

5€ accompagnatore

Ingresso al Museo GRATUITO per tutti



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Valentina 3278410806

Ilaria 3402979546



Il tour sarà effettuato previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti