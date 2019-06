Grande Caccia al tesoro con Peter Pan

Sabato 15 e domenica 16 giugno, Ars Mania promuove, al Parco Acrobatico Funimondo, una grande caccia al tesoro che coinvolgerà tutta la famiglia.

Si potrà far parte della squadra dei bambini perduti o quella degli indiani, o ancora ritrovar a gareggiare con i #pirati... le sirene decideranno per te. Qualunque sarà il tuo destino, dovrai risolvere indizi, superare ostacoli, vincere sfide per aiutare #PeterPan a trovare il tesoro nascosto. Non sarà però così semplice. In agguato ci sarà #CapitanUncino con le sue trappole e i suoi tranelli.

Ma l'avventura non finisce qui. Trovato il tesoro, assisterai al duello finale tra il coraggioso Peter e il malvagio Uncino! Chi sarà il più agile a combattere sui ponti di legno sospesi in aria o tra le funi del percorso avventura? Chi sarà il vincitore?

L'iniziativa è a numero chiuso e su turni: h 11, h 13, h 15, h 17

La durata di ogni turno è di un'ora e mezza.

La prenotazione è obbligatoria ai numeri 327/7306533 - 347/0094457