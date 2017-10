"Caccia al Tesoro...Artistico"

Il Touring Club Italiano di Napoli, nell'ambito della iniziativa "Aperti per Voi", presenta un accattivante gioco a premi, per mettere alla prova le tue conoscenze artistiche.

Per partecipare, scegli "il campo di gioco" (Chiesa dei S.S. Severino e Sossio dalle ore 10 alle ore 13 e chiesa del Gesù nuovo, dalle ore 13 alle ore 16), vieni alla postazione Touring Club, scegli il livello di difficoltà con il quale vuoi misurarti, e versa il contributo. Riceverai una scheda di gioco: segui gli indizi e trova l’opera d’arte corrispondente. Avrai a disposizione un tempo prestabilito, adeguato al livello di partecipazione scelto.

Scaduto il tempo, dopo verifica delle risposte esatte, verranno erogati i rispettivi premi, corrispondenti al livello di gioco prescelto.

Puoi giocare da solo oppure insieme agli amici.



A TUTTI I PARTECIPANTI SOUVENIR DI BENVENUTO IN OMAGGIO -



Quote di partecipazione a persona:



• 3€: livello facile



• 5€: livello intermedio



• 10€: livello difficile



DURANTE IL GIOCO, E’ VIETATO USARE TELEFONINI, TABLET, LIBRI E QUALSIASI ALTRO SUPPORTO CHE PUO’ FORNIRE AIUTO ALLA RISOLUZIONE DEI QUESITI.

Gallery