"C'era una volta il siparietto" in scena a Palazzo Venezia

Nella splendida cornice storica di Palazzo Venezia, Diego Macario porta in scena, in collaborazione con la compagnia teatrale di varietà “Era Napoli” di Carmine Imbimbo e Andrea Costigliola, lo spettacolo: “C’era una volta il siparietto”, un esilarante spettacolo basato proprio su una carrellata di “siparietti” comici e “macchiette” cantate, ricordando i tempi del varietà sino al Caffè Chantant. In scena gli attori Diego Macario, Marilù Armani, Carmine Imbimbo e Pina Ranauro; al pianoforte il m° Raffaele Marzano.

Il Palazzo Venezia, prima dello spettacolo, accoglierà gli ospiti con un aperitivo di benvenuto.

Data unica Domenica 07 Gennaio 2018 ore 19.00

per informazioni e prenotazioni 0815528739

Evento in collaborazione con PA-VE Napoli